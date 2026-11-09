Cina: a Lanzhou una mostra sui tesori delle Grotte del Tempio di Bingling (1)

LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una guida illustra un’opera esposta ai visitatori durante una mostra dedicata alle Grotte del Tempio di Bingling presso il Museo Jiandu del Gansu a Lanzhou, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 7 novembre 2026.

La mostra, che presenta 165 reperti culturali e gruppi di reperti provenienti dalla collezione di un istituto di ricerca dedicato alle Grotte del Tempio di Bingling, è stata inaugurata qui. Circa due terzi dei reperti sono esposti al pubblico per la prima volta. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio 2027. Situate nella contea di Yongjing, nel Gansu, le Grotte del Tempio di Bingling risalgono a oltre 1.600 anni fa. Il sito comprende 216 grotte e nicchie, 815 statue e oltre 900 metri quadrati di pitture murali. Fa parte del sito patrimonio mondiale dell’UNESCO “Vie della Seta: la rete di percorsi del corridoio Chang’an-Tianshan”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).