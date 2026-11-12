Cina: a Hangzhou apre uno spazio musicale con oltre 5.000 dischi in vinile (2)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo ascolta un disco in vinile in uno spazio musicale cittadino a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 novembre 2026. Questo spazio, allestito congiuntamente dalle autorità locali del distretto di Shangcheng di Hangzhou e da collezionisti privati, ha recentemente avviato l’attività in via sperimentale. Situato nei pressi di un quartiere storico e culturale e sede di una collezione di oltre 5.000 dischi in vinile, lo spazio ospita anche mostre, sessioni di ascolto musicale, conferenze gratuite e spettacoli aperti al pubblico.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).