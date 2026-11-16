Cina: a Haikou l’11esima esposizione di tecnologie e prodotti museali (2)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori osservano una mostra sull’ecologia marina attraverso dispositivi per la realtà virtuale (VR) durante l’11esima edizione dell’Esposizione cinese dei musei e dei prodotti e delle tecnologie connessi al settore museale (MPT-Expo) a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 13 novembre 2026. L’esposizione, che vede la partecipazione di oltre 600 musei e circa 200 imprese del settore culturale e museale, è stata inaugurata oggi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).