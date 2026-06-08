CANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una mietitrebbia è al lavoro in un campo di grano su un terreno salino-alcalino nella cittadina di Jiucheng della città di Huanghua, a Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 5 giugno 2026.

Il suolo salino e alcalino è considerato la “malattia incurabile” del terreno, a causa della sua scarsa resa. Parti del territorio della città di Cangzhou erano state erose da un alto livello di salinizzazione del suolo e per molti anni non c’è stata alcuna speranza di ottenere un raccolto abbondante di grano. Negli ultimi anni, la città ha coltivato varietà di grano caratterizzate da un’elevata tolleranza alla salinità e all’alcalinità. La città ha anche migliorato le tecnologie di produzione e coltivazione, che aumentano efficacemente la resa. Qui è stata gradualmente istituita una filiera industriale completa del grano, dalla semina alla commercializzazione.

-Foto Xinhua-

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