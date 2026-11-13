Cina: a Baoying servizi sanitari e asili integrati per sostenere le famiglie (3)

BAOYING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico (il secondo da destra) controlla la vista dei bambini in un asilo nido nella contea di Baoying, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’11 novembre 2026.

Negli ultimi anni, la contea si è impegnata a rendere i servizi per l’infanzia più accessibili ed economici. Promuovendo lo sviluppo integrato dei servizi sanitari e di quelli per l’infanzia nelle scuole materne e negli asili nido, la contea mira a garantire che le famiglie possano accedere a tali servizi vicino alle loro abitazioni o ai luoghi di lavoro e a prezzi relativamente contenuti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).