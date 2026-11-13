Cina: a Baoying servizi sanitari e asili integrati per sostenere le famiglie (1)

BAOYING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico esegue una visita odontoiatrica ai bambini di un asilo nido nella contea di Baoying, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’11 novembre 2026.

Negli ultimi anni, la contea si è impegnata a rendere i servizi per l’infanzia più accessibili ed economici. Promuovendo lo sviluppo integrato dei servizi sanitari e di quelli per l’infanzia nelle scuole materne e negli asili nido, la contea mira a garantire che le famiglie possano accedere a tali servizi vicino alle loro abitazioni o ai luoghi di lavoro e a prezzi relativamente contenuti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).