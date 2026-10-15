GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 140esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, ha aperto oggi a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, con oltre 30.000 aziende espositrici e circa 340.000 acquirenti stranieri attesi.

Considerata un barometro e un indicatore del commercio estero cinese, la fiera di quest’anno celebra il suo 70esimo anniversario, all’insegna di innovazione, tecnologie intelligenti, maggiore specializzazione e qualità superiore.

La Fiera di Canton è una delle poche piattaforme commerciali al mondo che offrono, in un unico luogo, una gamma completa di prodotti, garantendo comodità ed efficienza e riunendo al contempo i prodotti e le tecnologie più recenti.

Circa il 64% degli espositori applica nuove tecnologie come l’Internet industriale e l’intelligenza artificiale (IA). I prodotti innovativi e quelli ecologici rappresentano rispettivamente il 23,2% e il 26% degli articoli esposti, raggiungendo in entrambi i casi livelli record, e si terranno oltre 700 eventi di lancio di nuovi prodotti.

La fiera ha ulteriormente migliorato le proprie operazioni digitali e intelligenti, introducendo per la prima volta 22 scenari applicativi intelligenti e 16 applicazioni basate sull’IA, mentre il sistema di navigazione tra gli stand copre ora l’intera sede espositiva. “Abbiamo sempre collaborato con espositori e acquirenti per sostenere congiuntamente il sistema commerciale multilaterale e promuovere la creazione di un’economia mondiale aperta”, ha dichiarato Zhu Yong, direttrice del Centro cinese per il commercio estero.

La 140esima edizione si svolgerà in tre fasi a Guangzhou dal 15 ottobre fino al 4 novembre.

Negli ultimi 70 anni, la Fiera di Canton è diventata il più grande e longevo evento commerciale internazionale della Cina, con la gamma di prodotti più completa, il maggior numero di acquirenti e il più elevato volume di transazioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)