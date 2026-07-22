Cina: 6,95 milioni di nuovi posti di lavoro urbani nel primo semestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto nel complesso stabile nella prima metà (H1) del 2026, con un totale di 6,95 milioni di nuovi posti di lavoro creati nelle aree urbane, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Nel primo semestre, il tasso rilevato di disoccupazione urbana nel Paese si è attestato al 5,2%, ha dichiarato in una conferenza stampa Cui Pengcheng, portavoce del ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale (MHRSS). La Cina ha fissato un obiettivo di disoccupazione intorno al 5,5% per il 2026 e punta a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane quest’anno.

Il ministero, in particolare, sta intensificando il sostegno alle principali categorie di lavoratori, con un’attenzione speciale rivolta ai laureati. Secondo Huang Junmei, funzionario dell’MHRSS, è stata varata una serie di misure di sostegno, tra cui orientamento professionale fornito dal governo, segnalazioni di posti di lavoro e opportunità di formazione. Inoltre, il ministero sta organizzando eventi di reclutamento continui, facilmente accessibili tramite le principali piattaforme online.

L’MHRSS sta rafforzando la vigilanza normativa sul mercato del lavoro e sta combattendo attivamente la discriminazione e le pratiche fraudolente per tutelare i diritti di chi cerca lavoro, ha aggiunto Huang. (ITALPRESS).