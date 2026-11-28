TORINO (XINHUA/ITALPRESS) – Il 22 novembre 2026, alcuni visitatori osservano i reperti esposti alla mostra “Made in China”, allestita al Museo d’Arte Orientale di Torino, in Italia. La mostra propone una rilettura approfondita della collezione archeologica cinese attraverso oltre 140 oggetti databili tra il Neolitico e la dinastia Tang (618-907) dell’antica Cina. Resterà aperta fino a gennaio 2027.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]