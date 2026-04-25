PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo Xinhua Institute, il think tank dell’Agenzia di stampa Xinhua, ha pubblicato oggi un rapporto intitolato “Study in China: Contributing to the Building of a Community with a Shared Future for Humanity”.

Il rapporto ha analizzato le pratiche e l’importanza degli sforzi della Cina a livello strategico nazionale per promuovere l’apertura dell’istruzione, rafforzare il marchio “Study in China” e la costruzione della capacità istituzionale, e partecipare attivamente alla governance globale dell’istruzione.

Con l’infittirsi della rete di cooperazione educativa della Cina e l’espansione della sua “cerchia di amici” globale, il marchio “Study in China” ha acquisito un prestigio significativo, afferma il rapporto, rilevando che il Paese è diventato un nuovo polo di crescita nel mercato globale dell’istruzione.

La Cina ha rafforzato la propria capacità educativa e accelerato la modernizzazione dell’istruzione. Sincronizzando il progresso educativo con lo sviluppo economico e sociale, la Cina ha creato una solida base per attrarre studenti internazionali a studiare nel Paese, secondo il rapporto.

Con un atteggiamento più inclusivo e l’accesso a risorse di livello mondiale, la Cina è sempre più un polo di attrazione per gli studenti internazionali, afferma il rapporto.

Attraverso un’offerta accademica diversificata, l’espansione dei canali di scambio e servizi di supporto rafforzati, il Paese ha consolidato lo slancio di “Study in China”, delineando una nuova visione vivace per l’istruzione internazionale in Cina, secondo il rapporto.

Lo sviluppo dell’istruzione per gli studenti internazionali in Cina riveste un significato profondo. Facendo leva sulle risorse educative di alta qualità del Paese, offre una piattaforma fondamentale ai giovani di tutto il mondo per entrare in contatto con una Cina autentica e condividere i dividendi del suo sviluppo, afferma il rapporto.

Promuovendo connessione e integrazione tra civiltà diverse, questa iniziativa consente alla saggezza e all’esperienza cinesi di portare benefici al mondo attraverso gli sforzi di una nuova generazione, costruendo nuovi ponti per lo scambio e l’apprendimento reciproco tra civiltà, aggiunge il rapporto.

Il rapporto completo, composto da oltre 16.000 caratteri, è stato pubblicato a livello globale sia in cinese sia in inglese attraverso piattaforme quali siti web, riviste e social media.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).