HANNOVER (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è emersa sia come mercato chiave sia come fonte crescente di innovazione industriale globale, ha affermato un’alta dirigente di Schneider Electric.

Il Paese sta emergendo come un importante motore dell’innovazione industriale globale, sostenuta dalla sua rapida adozione tecnologica e da un forte ecosistema industriale, ha riferito a Xinhua Gwenaelle Huet, vice presidente esecutiva per l’automazione industriale presso Schneider, a margine della Hannover Messe 2026, la principale fiera commerciale industriale della Germania.

“La Cina non è solo un mercato importante, ma anche una crescente fonte di innovazione”, ha affermato Huet, aggiungendo che le innovazioni sviluppate in Cina vengono sempre più ampliate e applicate nei mercati globali.

I progressi della Cina nella digitalizzazione industriale e nell’innovazione a livello di sistema le conferiscono un ruolo unico nella transizione industriale globale, mentre la sua continua apertura crea opportunità per le multinazionali, secondo Huet.

Schneider Electric, leader globale nelle tecnologie energetiche, opera in Cina da 39 anni e ha creato una presenza localizzata che copre ricerca, produzione e catene di approvvigionamento.

La Cina si distingue per la rapidità nell’impiego delle tecnologie industriali e per il forte coordinamento della catena di approvvigionamento, e questi fattori la rendono uno dei mercati più dinamici a livello globale, ha aggiunto Huet.

L’azienda continua a espandere i propri investimenti nella ricerca e nello sviluppo in Cina, con oltre 2.900 ingegneri impegnati in aree come la gestione energetica e l’automazione industriale. Una nuova generazione di prodotti per il controllo digitale sviluppati in Cina riflette una più stretta integrazione tra i suoi sistemi di innovazione locali e globali, ha affermato Huet.

La Cina è il secondo maggior mercato di Schneider Electric e svolge un ruolo sempre più importante nelle sue attività di produzione, ricerca e innovazione, ha affermato Huet, osservando che l’azienda esporta anche tecnologie sviluppate in Cina verso altri mercati come parte di un approccio “in Cina, per il mondo”, contribuendo ad aggiornare il suo portafoglio globale di prodotti e soluzioni.

Guardando al futuro, Huet ha affermato che la Cina sta accelerando gli sforzi per modernizzare il proprio sistema industriale e sviluppare settori emergenti, in particolare nelle nuove energie e nelle tecnologie avanzate, che sosterranno la trasformazione industriale di lungo periodo.

(ITALPRESS).