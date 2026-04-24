Kazakistan, si è chiuso ad Astana il Vertice ecologico regionale 2026

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Si è concluso ad Astana il Vertice ecologico regionale 2026 (Res), che dal 22 aprile ha riunito nella capitale del Kazakistan leader politici, rappresentanti istituzionali ed esperti per affrontare le principali sfide ambientali dell’Asia centrale. Promosso dal ministero kazako dell’Ecologia e delle Risorse naturali in collaborazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, il vertice ha rappresentato la prima piattaforma di ampio respiro dedicata all’elaborazione di strategie condivise per la tutela degli ecosistemi, la gestione delle risorse idriche e del territorio e la conservazione della biodiversità nella regione. Secondo quanto riporta l’Astana Times, i lavori si sono aperti il 22 aprile con una sessione plenaria alla presenza del capo dello Stato Kassym-Jomart Tokayev e si sono sviluppati lungo otto direttrici principali, tra cui transizione climatica, sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse e innovazione ambientale. Nel corso di 58 appuntamenti tra panel, incontri tecnici e sessioni di confronto, i partecipanti hanno approfondito temi strategici.

Nel corso dei lavori, articolati in numerosi incontri e sessioni tematiche, è emersa la necessità di sviluppare approcci condivisi e strumenti operativi comuni per affrontare problematiche sempre più interconnesse. Tra i temi discussi, particolare attenzione è stata dedicata anche alla governance delle risorse idriche, inclusa la prospettiva di istituire un organismo internazionale dedicato sotto l’egida delle Nazioni Unite. Parallelamente, l’Expo RES 2026 ha offerto una vetrina delle principali innovazioni nel campo delle tecnologie verdi, mettendo in luce i progressi del Kazakistan nella tutela della biodiversità e nello sviluppo di soluzioni ambientali avanzate, con la partecipazione di centinaia di aziende e migliaia di visitatori internazionali.

L’iniziativa del Vertice ecologico regionale era stata lanciata dal presidente kazako Tokayev nel settembre 2023, in occasione della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, e successivamente ampliata nel suo perimetro tematico durante l’Astana International Forum del 2025, passando da un focus prevalentemente climatico a un approccio ambientale più ampio. Il vertice ha inoltre potuto contare sul sostegno formale delle Nazioni Unite, espresso attraverso la risoluzione 78/147 dell’Assemblea generale, dedicata alle sfide ambientali dell’Asia centrale e al rafforzamento della cooperazione regionale per lo sviluppo sostenibile.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).