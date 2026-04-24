Sahara, la Svizzera considera l’iniziativa di autonomia del Marocco come la “base più seria”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Svizzera considera “l’iniziativa di autonomia” presentata dal Marocco “come la base più seria, credibile e pragmatica” per la risoluzione della controversia regionale attorno al Sahara. E’ quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri marocchino, secondo cui tale posizione è stata espressa in una comunicazione congiunta adottata da Ignazio Cassis, Consigliere federale, Vicepresidente della Confederazione Svizzera e capo del Dipartimento federale degli Affari esteri, e da Nasser Bourita, ministro degli esteri marocchino in visita di lavoro a Berna. N

ello stesso documento, la Svizzera ha inoltre salutato l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affermando che una “vera autonomia sotto sovranità marocchina potrebbe costituire una delle soluzioni più realizzabili”. La Svizzera ha anche ribadito il proprio sostegno al ruolo centrale svolto dalle Nazioni Unite e agli sforzi dell’Inviato personale del Segretario generale.

– foto Ministero degli Esteri del Marocco –

(ITALPRESS).