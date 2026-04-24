Asse Italia-Grecia-Cipro-Malta per prevenire una nuova crisi migratoria

ROMA (ITALPRESS) – A margine della riunione informale dei membri del Consiglio europeo ad Agia Napa, il Presidente della Cipro e i capi di governo di Grecia, Italia e Malta si sono incontrati per discutere possibili iniziative da attuare in modo coordinato e coerente, con l’obiettivo di prevenire una crisi migratoria simile a quella del 2015, come richiamato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026.

Pur ribadendo l’importanza degli sforzi in corso per giungere rapidamente a una soluzione diplomatica del conflitto, i quattro leader hanno sottolineato la necessità di continuare a lavorare a stretto contatto con i partner della regione per garantire assistenza e sostegno alle popolazioni colpite. In qualità di Stati membri situati alle frontiere esterne dell’Unione europea e più esposti a potenziali flussi migratori incontrollati, hanno inoltre esaminato una serie di possibili misure volte a garantire, se necessario e nel pieno rispetto del diritto internazionale, la sicurezza e la gestione efficace delle frontiere esterne dell’UE.

Ribadendo l’importanza di un approccio europeo comune per massimizzare l’efficacia delle rispettive risposte nazionali a un possibile aumento significativo dei flussi migratori legati al conflitto in Medio Oriente, i leader di Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno incaricato i rispettivi ministri competenti per gli affari interni e la migrazione di proseguire uno stretto coordinamento, anche valutando, in cooperazione con la Commissione europea, le modalità più idonee per integrare gli sforzi nazionali nel quadro delle competenze e delle iniziative dell’Unione europea.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).