Sahara, per il Regno Unito l’autonomia è la “soluzione più credibile”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La ministra degli Affari Esteri del Regno Unito, Yvette Cooper, ha riaffermato ieri la posizione del suo Paese sulla questione del Sahara rinnovando il sostegno britannico al piano di autonomia presentato dal Marocco quale “base più credibile, praticabile e pragmatica per la pace nel Sahara”.
Secondo una nota del dicastero degli Esteri del Marocco, al termine dell’incontro a Londra con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, la responsabile della diplomazia britannica ha ribadito la posizione del suo Paese sulla questione del Sahara rinnovando il sostegno al piano di autonomia proposto dal Marocco. Yvette Cooper ha infine espresso soddisfazione per l’eccellenza delle relazioni bilaterali, sottolineando che “il partenariato con il Regno del Marocco rappresenta una fonte di grande valore per i popoli dei due Paesi, in particolare attraverso le opportunità di cooperazione legate alla Coppa del Mondo Fifa 2030”.
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