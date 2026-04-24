Malta, il governo presenta un piano per il sistema ferroviario ibrido

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo di Malta ha presentato un ambizioso piano dei trasporti della durata di 15 anni che prevede un sistema di metropolitana leggera ibrida collegando La Valletta, St Paul’s Bay, l’ospedale Mater Dei, Qormi e l’aeroporto.

Il tracciato proposto, lungo 24 km e denominato La Valette Line, combinerà tratti sotterranei, a livello stradale ed elevati, con stazioni integrate nei nodi degli autobus e nei parcheggi di interscambio per garantire collegamenti fluidi tra i diversi mezzi di trasporto.

Il ministro dei Trasporti Chris Bonnet ha presentato il progetto nell’ambito della visione più ampia “Malta in Motion”, volta a migliorare la mobilità quotidiana e ad ampliare le opzioni di viaggio attraverso un mix di ferrovia, autobus, traghetti, ciclabilità e percorsi pedonali. Il sistema ferroviario, il cui costo è stimato in 2,8 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi per la costruzione, è progettato per offrire un servizio ad alta capacità e frequenza, con tempi di attesa inferiori ai 10 minuti.

Lo sviluppo dettagliato del tracciato e delle stazioni richiederà circa due anni, seguito da una fase di pianificazione di tre anni. La costruzione procederà poi in due fasi: una prima fase di cinque anni collegherà Valletta all’aeroporto, mentre una seconda fase, anch’essa di cinque anni, estenderà la linea a Qormi, Mater Dei e St Paul’s Bay. Pur essendo meno esteso rispetto alla proposta di metropolitana del 2021, il piano rivisto è stato definito dalle autorità più realistico e meglio integrato in un quadro complessivo dei trasporti.

La società di ingegneria Arup, che ha contribuito alla strategia, ha sottolineato che gli autobus resteranno la spina dorsale del trasporto pubblico, supportati da corsie dedicate e sistemi di traffico intelligenti. L’amministratore delegato di Transport Malta, Kurt Farrugia, ha dichiarato che gli studi geologici lungo il percorso proposto inizieranno a breve, insieme alla progettazione di una nuova rete di autobus in linea con il futuro sistema ferroviario.

Il piano include inoltre l’espansione dei servizi di traghetto, nuovi parcheggi di interscambio e nodi migliorati, mentre le autorità hanno assicurato che saranno evitati gli errori del passato legati a sistemi di interscambio poco apprezzati dagli utenti. I funzionari hanno infine confermato che non è prevista l’introduzione di parcheggi a pagamento su strada, mentre la decisione sulla gratuità del servizio ferroviario dipenderà dalle future politiche governative.

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(ITALPRESS).