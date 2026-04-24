TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Dopo le ripetute affermazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo a presunte divisioni interne al sistema politico iraniano, i vertici della Repubblica Islamica hanno risposto con una serie di dichiarazioni congiunte volte a sottolineare la coesione del paese.

Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohsani-Ejei, ha criticato duramente Trump su X, affermando che le etichette “hardliner” e “moderato” sono semplici costruzioni occidentali senza fondamento reale. “Tutte le fazioni e le correnti in Iran – ha scritto – mantengono alla fine unità, coesione e fedeltà alle indicazioni del Leader della rivoluzione”. Sulla stessa linea si sono espressi il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il presidente Masoud Pezeshkian, che hanno pubblicato identicamente su X: “In Iran non esistono estremisti o moderati; siamo tutti iraniani, uniti in un legame di ferro tra popolo e Stato, con piena obbedienza al Leader Supremo, e faremo pentire l’aggressore delle sue azioni”.

Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ha aggiunto che “il campo di battaglia e la diplomazia sono due facce della stessa guerra, completamente coordinate”, ribadendo che “gli iraniani sono più uniti che mai”. Le dichiarazioni collegano la risposta iraniana a un tentativo di contrastare la narrativa di divisione avanzata da Washington, ribadendo la posizione ufficiale di Teheran secondo cui la nazione rimane saldamente unita sotto la guida del Leader Supremo Ali Khamenei.

ESCLUSA LA RUSSIA DALLE TARIFFE DI PASSAGGIO NELLO STRETTO DI HORMUZ

L’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha annunciato che Teheran ha concesso esenzioni dal pagamento dei diritti di transito nello Stretto di Hormuz a diversi paesi, tra cui la Russia. Secondo quanto riportato dalle agenzie russe, l’esenzione rientra in un provvedimento più ampio volto a agevolare il traffico marittimo nel tratto strategico, mantenendo però invariati gli obblighi per le altre nazioni. La decisione mira a rafforzare la cooperazione economica e navale tra Iran e Russia nel contesto delle attuali tensioni regionali.

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