CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo posa per delle foto all’esterno della sede di un evento per l’11esima Giornata dello Spazio della Cina a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 24 aprile 2026. Un evento per l’11esima Giornata dello Spazio della Cina ha preso il via ieri a Chengdu, con il tema “Un cammino celeste di sette decenni, una fede condivisa nel cosmo”. Durante l’evento di quest’anno sono previste una serie di attività, tra cui una cerimonia di apertura, una mostra di scienza aerospaziale e un forum sulla cultura e le arti aerospaziali. Dal 2016, il 24 aprile viene celebrato come Giornata dello Spazio della Cina, per ricordare il lancio nello spazio del suo primo satellite, Dongfanghong-1, il 24 aprile 1970.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).