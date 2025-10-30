Xi: team economici e commerciali cinesi e USA hanno raggiunto consenso

BUSAN (COREA DEL SUD) (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato giovedì che i team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti hanno tenuto colloqui approfonditi e hanno raggiunto un consenso sulle soluzioni ai problemi.

Xi ha rilasciato tali dichiarazioni durante un incontro con la controparte statunitense, Donald Trump, dopo essere atterrato a Busan per la 32esima Riunione dei leader economici dell’APEC a Gyeongju e per una visita di Stato in Repubblica di Corea.

Sottolineando che le interazioni economiche e commerciali dovrebbero restare fattori di stabilità e motore dei legami, non ostacoli o fonti di conflitto, Xi ha richiamato entrambe le parti a concentrarsi sui benefici a lungo termine portati dalla cooperazione, piuttosto che cadere in un circolo vizioso di ritorsioni.

Inoltre, ha esortato i team economici e commerciali di entrambe le parti a restringere costantemente la lista dei problemi e ad ampliare l’elenco della cooperazione sulla base dei principi di uguaglianza, rispetto e beneficio reciproco.

