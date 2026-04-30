Il Marocco aderisce agli accordi Artemis

(April 1, 2026) --- The exhaust plume left behind by the SLS (Space Launch System) rocket that launched Artemis II, NASA’s first crewed mission to the Moon since December 1972, dissipates in the Earth's atmosphere in this photograph from the International Space Station. The orbital outpost was soaring 263 miles above the Atlantic Ocean northwest of Puerto Rico at the time of this photograph. Photo Credit: (NASA/Chris Williams via Sipa USA)For Editorial Use Only *** Not to be Published in Books or Photo Books *** Handling Fee Only *** Please note: Fees charged by the agency are for the agency's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright in the material.

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco ha aderito agli Accordi Artemis, iniziativa internazionale promossa dagli Stati Uniti per regolamentare l’esplorazione civile dello spazio su basi pacifiche e cooperative. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi, l’annuncio è stato fatto a Rabat dal vicesegretario di Stato americano, Christopher Landau, al termine di un incontro con il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita.

Accogliamo con favore l’estensione della nostra alleanza anche al settore spaziale”, ha dichiarato Landau, sottolineando che il Marocco diventa il 64° Paese firmatario degli Accordi Artemis, lanciati nel 2020 dagli Stati Uniti.

Gli Accordi Artemis stabiliscono un quadro di principio per un’esplorazione spaziale responsabile, basata sulla trasparenza, la condivisione dei dati scientifici, l’assistenza reciproca tra gli Stati e il rispetto del diritto internazionale. L’adesione del Marocco segna un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra Rabat e Washington, aprendo nuove prospettive di cooperazione nel settore dell’innovazione e delle tecnologie avanzate.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

 

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