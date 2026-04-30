Il Marocco aderisce agli accordi Artemis

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco ha aderito agli Accordi Artemis, iniziativa internazionale promossa dagli Stati Uniti per regolamentare l’esplorazione civile dello spazio su basi pacifiche e cooperative. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi, l’annuncio è stato fatto a Rabat dal vicesegretario di Stato americano, Christopher Landau, al termine di un incontro con il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita.

“Accogliamo con favore l’estensione della nostra alleanza anche al settore spaziale”, ha dichiarato Landau, sottolineando che il Marocco diventa il 64° Paese firmatario degli Accordi Artemis, lanciati nel 2020 dagli Stati Uniti.

Gli Accordi Artemis stabiliscono un quadro di principio per un’esplorazione spaziale responsabile, basata sulla trasparenza, la condivisione dei dati scientifici, l’assistenza reciproca tra gli Stati e il rispetto del diritto internazionale. L’adesione del Marocco segna un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra Rabat e Washington, aprendo nuove prospettive di cooperazione nel settore dell’innovazione e delle tecnologie avanzate.

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