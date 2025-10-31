Xi propone cinque punti per la costruzione della comunità Asia-Pacifico

GYEONGJU(ITALPRESS/XINHUA) – Venerdì il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in cinque punti per promuovere una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva e per costruire una comunità Asia-Pacifico. Xi ha chiesto sforzi congiunti per salvaguardare il sistema commerciale multilaterale, costruire un ambiente economico regionale aperto, mantenere la stabilità e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, promuovere la digitalizzazione e l’ecologizzazione del commercio, nonché promuovere uno sviluppo universalmente vantaggioso e inclusivo. Xi ha rilasciato queste dichiarazioni in un discorso tenuto durante la prima sessione del 32mo Incontro dei leader economici dell’APEC.

