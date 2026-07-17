Xi partecipa alla cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sull’IA 2026 (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping pronuncia un discorso programmatico alla cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sull’IA 2026 e della Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA, a Shanghai, nella Cina orientale, il 17 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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