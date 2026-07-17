Tunisia, Francia e Germania rafforzano la cooperazione finanziaria

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia, Francia e Germania rafforzano la cooperazione nel settore dell’inclusione finanziaria attraverso un nuovo accordo volto a promuovere l’accesso ai servizi finanziari, la digitalizzazione e il sostegno agli imprenditori tunisini.

Secondo quanto riportato dalle pagine ufficiali dei partner dell’iniziativa, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Osservatorio dell’Inclusione Finanziaria, la GIZ Tunisia e l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD), nell’ambito del finanziamento parallelo del progetto “Promozione dell’Inclusione Finanziaria e Socio-Economica (IFSE)”, cofinanziato dall’Unione europea in Tunisia e attuato dalla GIZ.

L’accordo prevede il sostegno alla Banca Centrale Tunisina nelle attività di promozione dell’inclusione finanziaria, attraverso diverse iniziative, tra cui la realizzazione della seconda indagine nazionale sull’inclusione finanziaria, la promozione dei pagamenti digitali tra lo Stato e i cittadini, la formazione dei micro-imprenditori sulla finanza digitale e la sensibilizzazione dei tunisini residenti all’estero sull’utilizzo dei servizi finanziari formali e digitali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della cooperazione franco-tedesco-tunisina e del sostegno europeo allo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di favorire un sistema finanziario più accessibile, innovativo e inclusivo a beneficio di cittadini e imprese in Tunisia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).