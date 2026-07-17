Europei Paralimpici, scelti gli azzurri per le gare di Cardiff 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mentre è ormai alle porte il Mondiale di scherma olimpica, che scatterà mercoledì 22 luglio a Hong Kong, è stata ufficializzata oggi la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati Europei Paralimpici 2026, in programma a Cardiff dal 6 all’11 ottobre. I commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada hanno convocato 14 atleti, a cui si uniranno due autorizzati, per la kermesse continentale che metterà in palio per la prima volta anche i titoli delle nuove competizioni per Mixed Team. Oltre che a livello individuale nelle rispettive categorie e nelle tradizionali prove a squadre di sciabola maschile e femminile, infatti, l’Italia della scherma in carrozzina sulle pedane gallesi gareggerà anche in questa innovativa “staffetta” con formazioni miste composte da due uomini e due donne sia nel fioretto che nella spada, formula che per queste due specialità è stata già inserita nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, per le quali proprio a Cardiff comincerà il percorso di Qualifica.

Un cocktail d’esperienza e gioventù: si presenta così il gruppo degli atleti azzurri prescelti per l’Europeo Paralimpico 2026. Al femminile risponderanno alla convocazione Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero e la capitana Loredana Trigilia, mentre al maschile il Tricolore sarà rappresentato da Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo ed Emanuele Lambertini, insieme agli autorizzati Davide Costi e Salvatore De Falco. Con i ct Paroli, Stella e Tarantini, guideranno gli azzurri allo “Sport Wales National Centre” i tecnici Andrea Baldini (fioretto), Giuseppe Costanzo (sciabola) e Daniele Pantoni (spada), supportati dai preparatori atletici Tommaso Chiappelli e Daniele Mai. La spedizione italiana, di cui sarà capo delegazione il segretario generale Marco Cannella, sarà inoltre completata dal medico Nicolò Piacentini, dalla fisioterapista Giulia Talluri, dall’armiere Antonio Di Biase e dall’addetta alla logistica Guya Standoli. Arbitri in quota FIS della kermesse continentale nel Regno Unito saranno Alessandro Lispi e Rossella Salaris.

Debutto fissato il 6 ottobre con i Mixed Team di spada e fioretto. Si proseguirà il 7 con tutte le gare individuali di fiorettiste e spadisti. Dopo la “pausa” dell’8 ottobre (quando l’Italia non parteciperà alle competizioni che non rientrano nel programma dei Giochi Paralimpici 2028), il calendario delle prove individuali riprenderà il 9 ottobre con la spada femminile e la sciabola maschile, per concludersi il giorno 10 con fiorettisti e sciabolatrici. Il programma di Cardiff 2026 si chiuderà l’11 ottobre con le gare a squadre “tradizionali” sciabola maschile e femminile, entrambe inserite nelle prossime Paralimpiadi di Los Angeles. In vista dell’appuntamento in Galles, la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina, dopo il ritiro svolto nelle ultime settimane a Lamezia Terme, sosterrà tre nuovi allenamenti collegiali: il primo dal 24 al 30 agosto a San Giovanni Rotondo e i due successivi, a settembre, a Roma.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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