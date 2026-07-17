PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’approvvigionamento di beni di prima necessità in Cina rimane sufficiente nonostante le forti piogge e le inondazioni provocate dai tifoni in diverse regioni. Lo ha dichiarato ieri il ministero del Commercio (MOC).

He Yadong, portavoce del ministero, ha riferito nel corso di una regolare conferenza stampa che il MOC sta fornendo coordinamento e indicazioni mirate alle regioni colpite dalle inondazioni, come il Guangxi, nella Cina meridionale, per garantire una fornitura stabile di beni di prima necessità.

Il ministero ha intensificato il monitoraggio di cereali, olio da cucina, carne, uova, ortaggi e altri prodotti di base, seguendo al contempo da vicino l’andamento della domanda e dell’offerta nelle aree chiave, ha affermato.

Le autorità intensificheranno il monitoraggio dell’andamento del mercato, aumentando gli approvvigionamenti e rimanendo pronte a effettuare ridistribuzioni interregionali per garantire la stabilità del mercato, ha aggiunto He.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).