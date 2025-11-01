Xi esorta le economie dell’Asia-Pacifico a rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a creare insieme un futuro sostenibile e prospero

GYEONGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato sabato che le economie della regione Asia-Pacifico dovrebbero rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, cogliere nuove opportunità, affrontare nuove sfide, e creare insieme un futuro sostenibile e prospero.

Xi, intervenendo nel corso della seconda sessione del 32esimo Incontro dei leader economici dell’APEC, ha affermato che le economie dell’area dovrebbero approfondire la cooperazione tecnologica open-source e costruire un ecosistema di innovazione aperto e competitivo.

Ha inoltre sottolineato che le economie devono tenere a mente il benessere dell’umanità, promuovendo uno sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) sano e ordinato, orientato verso una direzione benefica, sicura ed equa.

Xi ha aggiunto che le economie dovrebbero adempiere con determinazione alle responsabilità comuni ma differenziate, esortando i Paesi sviluppati a continuare a fornire il necessario sostegno a quelli in via di sviluppo nei settori dei finanziamenti, della tecnologia e del rafforzamento delle capacità.

