PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha esortato un coordinamento strategico più stretto e solido tra Cina e Russia, per difendere con fermezza i rispettivi interessi legittimi e salvaguardare l’unità dei Paesi del Sud globale.
Xi ha formulato queste osservazioni durante l’incontro a Pechino con il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov.
Sottolineando che la stabilità e la certezza data dalle relazioni tra Cina e Russia sono particolarmente preziose in un contesto internazionale mutevole e turbolento, Xi ha invitato i due Paesi ad assumersi le proprie responsabilità come importanti Paesi e membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(ITALPRESS).
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