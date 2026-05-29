TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito “ha attraversato il fiume Litani e avanza verso posizioni di controllo. Stiamo operando a Beirut, nella Bekaa, lungo tutta la larghezza del fronte, e stiamo assestando un duro colpo a Hezbollah”. Durante una visita insieme al ministro della Difesa Israel Katz presso la 36ª Divisione dell’esercito al confine settentrionale con il Libano, Netanyahu ha aggiunto che “la battaglia contro Hezbollah nel nord viene gestita da qui”.

OGGI RIUNIONE AL PENTAGONO

Rappresentanti militari di Israele e Libano si riuniranno oggi al Pentagono per discutere delle misure volte a contrastare il gruppo armato libanese Hezbollah. Lo scrive il quotidiano Times of Israel. Sebbene a livello diplomatico i negoziatori abbiano tenuto tre cicli di colloqui nelle scorse settimane presso il Dipartimento di Stato, questo sarà il primo incontro tra personale esclusivamente militare, dopo che le parti hanno concordato di separare il processo negoziale in un percorso diplomatico e uno di sicurezza. La prossima settimana, martedì e mercoledì, è previsto un nuovo incontro fra i diplomatici dei due Paesi. Un funzionario dell’ambasciata israeliana negli Usa ha affermato che non sono previsti annunci importanti a seguito dell’incontro di oggi e che le parti si trovano ancora ad affrontare una difficile battaglia per raggiungere un accordo che porti alla normalizzazione delle relazioni e al disarmo di Hezbollah, che si oppone fermamente al processo, aggiunge il quotidiano.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).