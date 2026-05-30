ROMA (ITALPRESS) – Nell’incredibile cornice della Terrazza del Pincio, sotto il cielo di Roma, Filippo Macchi e Alice Volpi si sono laureati campioni italiani di fioretto. E’ il verdetto della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa nella Capitale, in una cornice mozzafiato e dopo assalti spettacolari.

Primo scudetto in carriera per Filippo Macchi. Il doppio argento olimpico di Parigi 2024 ha vinto la finale maschile per 15-7 il derby in casa Fiamme Oro contro Tommaso Marini, al quale oggi è andata la piazza d’onore. In un podio con tutti e quattro i componenti della squadra italiana dell’ultima Olimpiade francese, si sono classificati al terzo posto Alessio Foconi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Tra i “top 8”, a seguire, si sono piazzati Giulio Lombardi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Gian Maria Antonini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, migliore tra gli atleti “non in uniforme”), Giuseppe Franzoni (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e il neo campione italiano under 20 Emanuele Iaquinta (Gruppo Scherma Fiamme Gialle). “Questa location da brividi mi ha dato ancora più carica. E’ stato un periodo intenso, per la scherma e per lo studio, sono felicissimo d’aver conquistato per la prima volta nella mia vita un titolo italiano che qui, nel cuore di Roma, ha veramente un sapore speciale”, ha detto Filippo Macchi dopo il successo che gli è valso anche il Premio Livio Di Rosa, in memoria di uno dei miti della classe magistrale italiano, offerto dal Circolo Scherma Mestre. Anche nella prova femminile l’ultimo atto è stato un match tutto in casa Fiamme Oro: ha vinto Alice Volpi che, dopo Milano 2018, Palermo 2019 e Cassino 2021, si è laureata per la quarta volta in carriera campionessa d’Italia tra le fiorettiste battendo per 15-8 Martina Favaretto, argento di questa edizione. Medaglie di bronzo per Anna Cristino del Centro Sportivo Carabinieri e Matilde Molinari del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Dal 5° all’8° posto si sono classificate Francesca Palumbo (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Camilla Mancini (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e Matilde Calvanese (Fiamme Oro Roma). “E’ una vittoria che ha grande significato per me e sono veramente emozionata d’aver conquistato questo titolo in uno splendido scenario, sulla Terrazza del Pincio davanti a una bellissima cornice di pubblico”, le parole di Alice Volpi.

La prima serata di Tricolori nella magica location del Pincio è stata aperta dall’emozionante esecuzione dell’Inno di Mameli cantato da Annalisa Minetti, stella della musica e dello sport. Durante gli assalti, inoltre, ha strappato applausi anche l’esibizione di LudoSport, realtà italiana che dal 2006 ha portato il Light Saber Combat & Arts ad essere praticato nel mondo come una disciplina sportiva attraverso un metodo codificato, un combattimento strutturato in cui la spettacolarità nasce dalla tecnica, dal controllo e dal rispetto tra gli atleti. Domani protagonista sarà ancora il fioretto maschile e femminile che assegnerà i titoli a squadre di serie A1. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre le finali per l’oro andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20 e diretta su Rai Sport.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

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