PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato oggi la necessità che Cina e Spagna rafforzino la cooperazione in settori come il commercio, le nuove energie e l’economia intelligente, promuovendo al tempo stesso gli scambi nei campi della cultura, dell’istruzione, della ricerca scientifica e dello sport.

Xi ha formulato queste osservazioni durante un incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in visita ufficiale in Cina.

Dopo aver sottolineato che Cina e Spagna dovrebbero cogliere le opportunità e puntare su uno sviluppo guidato dall’innovazione, Xi ha detto a Sanchez che i due Paesi dovrebbero promuovere il loro partenariato strategico globale per ottenere maggiori risultati e apportare maggiori benefici ai propri cittadini.

(ITALPRESS).