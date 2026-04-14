Malta presenta una richiesta di aiuti all’Unione europea per i danni causati dalla tempesta Harry

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria al Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Eusf) dopo aver stimato che i danni causati dalla tempesta Harry hanno raggiunto i 128 milioni di euro.

La tempesta ha colpito l’isola per 24 ore a metà gennaio, interessando in particolare le coste sud-occidentali e sud-orientali. Danni ingenti sono stati registrati anche per i terreni agricoli oltre che in proprietà pubbliche e private.

Secondo quanto spiegato dal ministero maltese per i Fondi Ue, la richiesta del governo include una valutazione completa e verificata dei danni. In base alle norme dell’Eusf, i Paesi devono registrare perdite superiori a 121 milioni di euro per poter beneficiare dell’assistenza.

La richiesta sarà ora esaminata dalla Commissione europea, che valuterà la conformità ai criteri di ammissibilità e determinerà l’entità degli aiuti finanziari.

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(ITALPRESS).