Tangeri Med, attività industriale a 18,8 miliardi di dollari nel 2025

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’attività industriale del complesso portuale Tangeri Med ha raggiunto nel 2025 un valore di circa 18,8 miliardi di dollari, registrando una crescita dell’8% su base annua. Lo riferisce un comunicato del gruppo rilanciato dal sito Le 360. Il settore automobilistico si conferma trainante con circa 12,5 miliardi di dollari, seguito dalla logistica con 5 miliardi di dollari, mentre gli altri comparti industriali, tra cui tessile e aeronautico, totalizzano circa 1,3 miliardi di dollari, segnando la crescita più sostenuta. La piattaforma continua ad attrarre investimenti privati, che hanno raggiunto circa 1,7 miliardi di dollari nel 2025, a conferma della fiducia degli operatori internazionali. Nel corso dell’anno sono stati inoltre approvati 84 nuovi progetti industriali, per un valore complessivo di circa 490 milioni di dollari, con la creazione di quasi 11.800 posti di lavoro. Tangeri Med si consolida così come uno dei principali hub industriali e logistici del Mediterraneo e dell’Africa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).