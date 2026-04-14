Sparatoria in un liceo della Turchia, si suicida l’attentatore: era un ex studente

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Almeno 16 persone, tra cui diversi studenti, sono state ferite durante un attacco armato avvenuto in una scuola superiore nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia. Lo riporta l’emittente turca Haber turk.

Il ministero dell’Interno ha confermato che l’attentatore, un ex studente della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, classe 2007, si è suicidato con la stessa arma usata per sparare, un fucile a pompa.

Secondo le prime informazioni, 10 studenti, 4 insegnanti, 1 agente di polizia e 1 addetto alla mensa sono rimasti feriti nell’attentato, fa sapere il dicastero, aggiungendo che i feriti sono stati trasportati all’ospedale statale di Siverek per ricevere le cure.

Le forze di sicurezza hanno avviato un’indagine approfondita, conclude il ministero.

L’emittente turca Haber Turk riporta che il giovane avrebbe iniziato a sparare nel giardino della scuola per poi entrare nell’edificio e continuare a impugnare il fucile contro studenti e docenti. In un primo momento i media locali avevano riferito che l’aggressore avrebbe anche preso degli ostaggi.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).