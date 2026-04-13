Fonti, Israele convoca l’ambasciatore italiano a Tel Aviv dopo le dichiarazioni di Tajani

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il governo israeliano ha convocato l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari. E’ quanto si apprende da fonti informate. L’ambasciatore, secondo le fonti, è stato convocato per esprimere una protesta in seguito ad alcune parole contenute in un post su X del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aveva parlato di “attacchi inaccettabili” da parte di Israele contro la popolazione civile in Libano.
“Il Libano è un Paese fratello che abbiamo nel cuore. Per questo oggi sono venuto a Beirut a portare al Presidente Aoun la solidarietà dell’Italia dopo gli attacchi inaccettabili di Israele contro la popolazione civile”, aveva scritto Tajani.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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