L’illustratrice cinese Cai Gao vince l’Hans Christian Andersen Award 2026 (1)

BOLOGNA (XINHUA/ITALPRESS) – La foto, scattata il 13 aprile 2026, mostra dei libri illustrati da Cai Gao alla Children’s Book Fair di Bologna, in Italia. L’illustratrice cinese Cai Gao ha vinto l’Hans Christian Andersen Award 2026, come annunciato ieri durante la fiera in Italia. Il premio è stato istituito nel 1956 dall’International Board on Books for Young People, una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella promozione dei libri per ragazzi. Viene assegnato ogni due anni a uno scrittore e a un illustratore in vita la cui opera abbia portato un contributo duraturo alla letteratura per ragazzi.

– Foto Xinhua –

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