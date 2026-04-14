ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è arrivato ad Annaba, nell’est dell’Algeria, nell’ambito del secondo giorno della sua visita ufficiale nel Paese. Al suo arrivo, il pontefice è stato accolto da Ahmed Attaf, ministro degli Affari esteri, nonché dalle autorità locali. Secondo il programma, il Papa visiterà il sito archeologico di Ippona, dove visse e insegnò Sant’Agostino, prima di recarsi in una casa di riposo. Al suo arrivo ad Annaba, una giovane ha accolto il Papa in lingua italiana, in un gesto simbolico di benvenuto. Leone è stato accolto calorosamente dagli abitanti di Annaba, secondo quanto riferito dalla televisione algerina. Il pontefice ha salutato i numerosi cittadini accorsi per incontrarlo, scambiando con loro alcune parole in un clima cordiale e di vicinanza.

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