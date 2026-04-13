Dalla Chiesa maltese preoccupazione per le dichiarazioni di Trump sul Papa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Chiesa di Malta e il suo arcivescovo hanno espresso profonda preoccupazione per quello che hanno definito un attacco ingiustificato a Papa Leone XIV da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In una nota, l’arcivescovo ha dichiarato di condividere il disagio dei cattolici di tutto il mondo per il tono e la sostanza delle critiche rivolte al Pontefice, mettendo in guardia contro ogni tentativo di minarne il ruolo. Ha ribadito che il recente messaggio di Papa Leone – secondo cui “la guerra divide; la speranza unisce” – riflette il costante insegnamento della Chiesa su pace, umiltà e compassione.

L’arcivescovo ha sottolineato che il Papa ha costantemente chiesto dialogo e ha esortato i leader mondiali ad ascoltare i bambini colpiti dalla guerra, descrivendo tale appello come un richiamo morale alla responsabilità nei conflitti globali. Ha inoltre evidenziato come tali valori siano particolarmente cruciali in un periodo di crescenti tensioni internazionali e debbano essere sostenuti anziché respinti. Secondo l’arcivescovo, le sue preoccupazioni sono già state comunicate direttamente all’ambasciatore degli Stati Uniti a Malta, ribadendo al contempo la solidarietà della Chiesa maltese con il Pontefice. Le dichiarazioni arrivano dopo le critiche pubbliche di Donald Trump a Papa Leone XIV, definito “molto liberale” e verso il quale il presidente ha affermato di “non essere un fan”.

Trump ha inoltre accusato il Papa di debolezza su criminalità e politica estera, dopo i recenti commenti del Pontefice che mettevano in guardia contro quella che ha definito una “illusione di onnipotenza” alla base dei conflitti globali. Lo scambio segna un raro scontro pubblico tra un presidente degli Stati Uniti e il Vaticano, poiché tali divergenze vengono generalmente gestite attraverso canali diplomatici. Durante una recente veglia di preghiera, Papa Leone ha parlato delle conseguenze morali della guerra, mettendo in guardia contro la giustificazione della violenza in nome della fede. Pur senza citare direttamente Trump, le sue parole sono state ampiamente interpretate come una critica alle posizioni di politica estera statunitensi. Trump ha poi invitato il Papa a concentrarsi sulla guida religiosa piuttosto che sui commenti politici, alimentando ulteriormente le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano.

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(ITALPRESS).