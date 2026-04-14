L’illustratrice cinese Cai Gao vince l’Hans Christian Andersen Award 2026 (2)

BOLOGNA (XINHUA/ITALPRESS) – La foto, scattata il 13 aprile 2026, mostra l’illustratrice cinese Cai Gao dopo la vittoria dell’Hans Christian Andersen Award 2026 alla Children’s Book Fair di Bologna, in Italia. La vittoria del premio è stata annunciata ieri durante la fiera in Italia. Il premio è stato istituito nel 1956 dall’International Board on Books for Young People, una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella promozione dei libri per ragazzi. Viene assegnato ogni due anni a uno scrittore e a un illustratore in vita la cui opera abbia portato un contributo duraturo alla letteratura per ragazzi.

– Foto Xinhua –

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