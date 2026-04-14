PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si terrà venerdì a Parigi una conferenza dei “Paesi non belligeranti” che mirano a “ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Lo fa sapere l’Eliseo, secondo quanto rilancia l’emittente Bfmtv. Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno la conferenza, che riunirà “Paesi non belligeranti pronti a contribuire” a “una missione multilaterale e puramente difensiva, volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno”, ha annunciato l’Eliseo.

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