PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si terrà venerdì a Parigi una conferenza dei “Paesi non belligeranti” che mirano a “ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Lo fa sapere l’Eliseo, secondo quanto rilancia l’emittente Bfmtv. Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno la conferenza, che riunirà “Paesi non belligeranti pronti a contribuire” a “una missione multilaterale e puramente difensiva, volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno”, ha annunciato l’Eliseo.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]