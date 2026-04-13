ROMA (ITALPRESS) – Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) inizieranno ad attuare un blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle ore 10:00 ET (le 16 in Italia), in conformità con l’annuncio del presidente Donald Trump. Lo ha annunciato il Centcom su X.

“Il blocco sarà applicato in modo imparziale alle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle zone costiere iraniane, compresi tutti i porti iraniani sul Golfo Arabico e sul Golfo di Oman”, si legge nel messaggio. Le forze del Centcom, precisa la nota, “non ostacoleranno la libertà di navigazione per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz da e verso porti non iraniani”, ovvero dai porti di Iraq, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

Il blocco navale imposto dal Comando Centrale americano sui porti iraniani rappresenta “una carta di pressione aggiuntiva” per spingere Teheran a tornare al tavolo delle trattative. Lo ha affermato l‘esperto militare e strategico colonnello Nidal Abu Zayd, commentando alla Tv al Jazeera la decisione di Centcom che entrerà in vigore oggi. Secondo Abu Zayd, il provvedimento ha essenzialmente un carattere economico, ma potrebbe preludere a un’azione militare “composta” che unisca il soffocamento via mare a raid aerei mirati contro gli obiettivi residui nel profondo del territorio iraniano. L’analisi arriva in coincidenza con quanto riportato dal Wall Street Journal, secondo cui la porta resta aperta per un secondo round di colloqui tra Washington e Teheran. L’esperto ha sottolineato che, nonostante l’impatto sul flusso delle esportazioni petrolifere iraniane, l’efficacia di un blocco completo potrebbe essere limitata dalla vasta estensione delle frontiere terrestri del Paese e dalle rotte alternative disponibili

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