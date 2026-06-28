Cina: nel Guangxi la cultura popolare ispira moda e creatività (1)

GUILIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale abbina i colori dei fili in uno studio di prodotti culturali e creativi a Guilin, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 23 giugno 2026.

Negli ultimi anni il Guangxi ha approfondito la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo innovativo della propria industria culturale. Le aziende locali e i team creativi traggono ispirazione dalla cultura tradizionale cinese e inseriscono elementi classici in prodotti moderni come zaini, cappelli di tendenza e capi d’abbigliamento, che hanno conquistato i consumatori e contribuito a rivitalizzare molte pratiche legate al patrimonio culturale immateriale.

– Foto Xinhua –

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