UE chiede moderazione ed esprime “massima preoccupazione” per sviluppi in Iran e Medio Oriente

BRUXELLES (BELGIO) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Unione Europea (UE) segue gli sviluppi in Iran e nel più ampio Medio Oriente “con la massima preoccupazione”, e ha invitato tutte le parti a esercitare la massima moderazione, ha dichiarato domenica l’Alta rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas in un comunicato rilasciato a nome del blocco.

Il comunicato chiede la massima moderazione, la protezione dei civili e il pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario, avvertendo che il Medio Oriente “ha molto da perdere da qualsiasi guerra prolungata”.

L’UE ha affermato che continuerà a contribuire agli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e cercare una soluzione duratura per impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare. Ha inoltre sottolineato l’importanza della piena cooperazione dell’Iran con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e del rispetto dei suoi obblighi legali nell’ambito del Trattato di non proliferazione nucleare e dell’Accordo di salvaguardia globale.

Mettendo in guardia contro un’estensione del conflitto, il comunicato afferma che gli eventi in corso in Iran non devono innescare un’escalation tale da minacciare il Medio Oriente, l’Europa e altri Paesi, con conseguenze imprevedibili, anche sul piano economico.

Il comunicato aggiunge che devono essere evitate interruzioni di corsi d’acqua cruciali come lo stretto di Hormuz.

Kallas ha presieduto domenica una videoconferenza d’emergenza dei ministri degli Esteri dell’UE per discutere della situazione iraniana e dei rapidi sviluppi in corso nel Medio Oriente.

