HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China International Consumer Products Expo (CICPE) e lo sviluppo del porto di libero scambio di Hainan (FTP) si sostengono reciprocamente, generando innovazioni istituzionali replicabili e accumulando esperienza pratica. Lo ha affermato Zeng Rong, capo economista e portavoce dell’ufficio per lo sviluppo economico internazionale della provincia di Hainan, nell’ultimo episodio del China Economic Roundtable, il talk show multimediale ospitato dall’agenzia Xinhua.

Zeng ha affermato che il ruolo della fiera è strettamente connesso allo sviluppo del porto di libero scambio e che contribuisce in modo significativo a promuovere un’apertura di alto livello. La manifestazione, ha aggiunto, rafforza il profilo internazionale del porto di libero scambio attirando espositori e visitatori da tutto il mondo.

L’evento accelera anche lo sviluppo di Hainan come polo internazionale del turismo e dei consumi. Grazie alla piattaforma offerta dall’Expo e agli incentivi politici, come lo shopping esente da dazi per i viaggiatori in partenza dall’isola, i prodotti di alta gamma provenienti da tutto il mondo stanno entrando sempre più nel mercato di Hainan.

Inoltre, durante la fiera, molte delle aziende partecipanti effettuano visite sul campo, favorendo l’avvio di numerosi progetti. Questo, ha detto Zeng, sostiene la costruzione di un moderno sistema industriale e crea nuove opportunità per il porto di libero scambio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).