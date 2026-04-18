La Cina pubblica linee guida per la progettazione green dei prodotti industriali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha diffuso ieri una serie di linee guida per promuovere la progettazione green dei prodotti industriali, con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica del Paese sul piano economico e sociale.

Le linee guida, pubblicate congiuntamente dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione della Cina (MIIT) e da altri quattro organi statali, puntano a orientare il personale impegnato nei settori di ricerca e sviluppo verso l’adozione di principi di progettazione green, promuovendo soluzioni di green design e favorendo lo sviluppo di prodotti ecologici, ha reso noto il MIIT.

Il documento delinea misure pratiche in ambiti quali l’integrazione dell’intelligenza artificiale con la progettazione green, lo sviluppo di standard per il green design, la formazione di talenti nel settore e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Il MIIT ha affermato che incoraggerà i settori chiavi in tutto il Paese ad allinearsi alle priorità indicate nelle linee guida e a sviluppare soluzioni di progettazione green tecnologicamente avanzate, economicamente sostenibili e bilanciate sul piano della domanda e dell’offerta.

Secondo alcuni studi, l’80% del consumo di risorse e dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto viene determinato nella fase di progettazione.

Finora la Cina ha coltivato 451 imprese dimostrative per la progettazione green dei prodotti industriali e sviluppato quasi 200 standard di valutazione per i prodotti di green design.

(ITALPRESS).