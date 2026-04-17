Kazakistan, il presidente Tokayev al Forum di Antalya “Necessaria una riforma dell’Onu”

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha lanciato un appello per “maggiore responsabilità e pragmatismo” tra i leader mondiali, sottolineando al contempo la necessità di una riforma delle Nazioni Unite. Lo riferisce l’Astana Times, precisando che l’intervento è stato pronunciato nel corso di un panel di alto livello all’Antalya Diplomacy Forum 2026, in Turchia. Nel suo intervento, Tokayev ha evidenziato come le crisi contemporanee non siano più circoscritte a livello locale, ma abbiano ormai un impatto “allargato”. “I conflitti regionali oggi vanno ben oltre le dimensioni regionali. Diventano globali”, ha osservato Tokayev, come riporta il giornale. Secondo il presidente, questo scenario rende ancora più urgente un sistema internazionale efficace. “Le Nazioni Unite restano indispensabili e universali”, ha sottolineato. Pur ribadendo il ruolo centrale dell’Onu, il capo dello Stato kazako ne ha sottolineato i limiti strutturali e individuato proprio negli equilibri interni all’organizzazione i maggiori ostacoli per un reale cambiamento. “Dobbiamo essere molto sinceri nel dire che è il Consiglio di Sicurezza a fungere da ostacolo alla riforma dell’Onu”, ha precisato Tokayev. Il presidente kazako ha poi delineato una tendenza che vede i principali negoziati avvenire al di fuori delle piattaforme delle Nazioni Unite e di altre grandi organizzazioni internazionali. “Non vediamo mai un alto rappresentante dell’Onu mediare questi conflitti. È un enorme problema. Si tratta della marginalizzazione dell’Onu. Sono molto preoccupato”, ha detto Tokayev, sempre secondo quanto riporta l’Astana Times.

Il presidente kazako ha inoltre richiamato al ruolo delle cosiddette “middle powers”, tra cui Kazakistan e Turchia, Paese che ha ospitato il forum. “Le potenze regionali o di medie dimensioni, o anche i piccoli Stati, si comportano in modo molto più responsabile sulla scena internazionale”, ha aggiunto. Nell’intervento di Tokayev non è mancato un riferimento alle attuali tensioni globali, ed in particolare alla questione iraniana, che il presidente kazako ha definito estremamente complessa. A questo proposito, Tokayev ha fatto appello ad una de-escalation e al contempo ribadito la solidarietà del Kazakistan ai Paesi del Golfo. Le questioni legate al nucleare, ha infine osservato, dovrebbero rimanere centrale nei negoziati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).