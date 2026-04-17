L’UE sostiene il piano di autonomia marocchino sul Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Unione europea sostiene il piano di autonomia proposto dal Marocco come base per la soluzione del contenzioso regionale sul Sahara. Lo riferisce l’agenzia marocchina Map, precisando che l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, è stata in visita di lavoro a Rabat.

Kallas ha sottolineato che “una vera autonomia potrebbe rappresentare una delle soluzioni più realistiche“ per giungere a una soluzione politica definitiva della controversia. Ha inoltre invitato tutte le parti a partecipare ai negoziati “senza precondizioni e sulla base del piano di autonomia presentato dal Marocco”. Questa posizione, approvata dai 27 Stati membri dell’Ue, è stata formalizzata in un comunicato congiunto adottato al termine dell’incontro tra Kallas e il ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita.

Nel documento, l’Ue ha anche accolto con favore la disponibilità del Marocco a chiarire le modalità di attuazione dell’autonomia nell’ambito della sua sovranità.

Bruxelles ha inoltre salutato l’adozione della Risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sostiene gli sforzi del Segretario generale e del suo Inviato personale per rilanciare il processo politico, sulla base dell’iniziativa marocchina di autonomia.

Secondo alcuni osservatori, la posizione europea rappresenta un segnale politico rilevante in vista delle prossime discussioni al Consiglio di sicurezza dell’Onu e si inserisce in una dinamica internazionale crescente a favore di una soluzione fondata sull’autonomia sotto sovranità marocchina.

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(ITALPRESS).