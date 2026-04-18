PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fin dalla sua nascita, il Tiantan Award è diventato un’importante piattaforma di scambio e dialogo cinematografico tra registi cinesi e internazionali, secondo i partecipanti alla 16esima edizione del Beijing International Film Festival (BJIFF).

“Per me, Tiantan ha sempre significato esattamente questo: amicizia, e quel tipo di leggenda che solo il cinema può creare”, ha dichiarato la celebre attrice francese Juliette Binoche.

Binoche è la presidente della giuria del 16esimo Tiantan Award ed è apparsa alla cerimonia di apertura del BJIFF, insieme agli altri membri della giuria.

Tiantan è il nome in mandarino dell’iconica attrazione turistica di Pechino, il Tempio del Cielo. Binoche ha affermato che 68 anni fa la prima co-produzione tra Francia e Cina portò a Pechino un fratello e una sorella francesi, attirati fin qui da un aquilone, e fu proprio al Tempio del Cielo che trovarono l’amicizia.

Quest’anno, un totale di 1.826 film provenienti da 139 Paesi e regioni ha presentato domanda per il concorso, con 16 opere selezionate per contendersi il Tiantan Award.

Sun Junmin, direttore del dipartimento Informazioni del Comitato municipale di Pechino del Partito comunista cinese, ha dichiarato che, dopo 16 anni di sviluppo, il BJIFF è diventato un’importante piattaforma per presentare il cinema cinese e promuovere gli scambi e l’apprendimento reciproco tra il cinema cinese e quello estero.

Sun ha aggiunto che Pechino continuerà a ottimizzare l’ambiente per la produzione cinematografica, migliorare i meccanismi per la creazione artistica, rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie cinematografiche e integrare il cinema nella vita quotidiana, promuovendo al tempo stesso l’integrazione tra settori diversi.

Durante il festival si terranno diverse attività online e offline, come proiezioni di film internazionali e forum.

Inaugurato nel 2011, il festival punta a promuovere gli scambi tra gli operatori del settore a livello globale. Sta attirando una crescente attenzione internazionale grazie alla forte crescita del mercato cinematografico cinese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).