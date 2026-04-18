ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – La quarta edizione del dialogo sulla cooperazione tra città gemellate Italia-Cina si è tenuto mercoledì a Roma, mentre giovedì a Perugia si è svolto il Dialogo 2026 tra le città storiche e culturali dei due Paesi, con l’obiettivo di rafforzare amicizia e cooperazione bilaterali.

Gli eventi sono stati organizzati congiuntamente dall’Associazione del popolo cinese per l’amicizia con i Paesi esteri, dall’ambasciata cinese in Italia, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dall’Associazione parlamentare “Amici della Cina”, dall’Associazione di scambio culturale Italia-Cina e dalla Provincia di Perugia.

Nel corso del primo evento, i rappresentanti di 14 province e città della Cina e di 18 regioni e province dell’Italia si sono confrontati in modo approfondito su governance urbana, tutela dei beni culturali e cooperazione industriale.

I delegati delle due parti hanno affermato che, in un contesto di crescenti incertezze globali, Cina e Italia dovrebbero rafforzare il dialogo e la cooperazione, salvaguardando la pace nel mondo e perseguendo uno sviluppo comune.

Inoltre, i delegati hanno espresso la volontà di mantenere vivo lo spirito della Via della Seta e di promuovere una cooperazione locale di alta qualità ed efficiente, così da apportare maggiori benefici ai popoli dei due Paesi.

Nel dialogo tra le città storiche e culturali, i rappresentanti delle due parti si sono concentrati sulla cultura della ceramica e hanno espresso la volontà di rafforzare gli scambi e l’apprendimento reciproco, oltre che di attuare congiuntamente l’Iniziativa per la civiltà globale proposta dalla Cina.

Nel corso degli eventi sono stati firmati numerosi accordi di cooperazione tra i governi locali di Cina e Italia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).