Sahara, l’Ecuador considera l’iniziativa di autonomia del Marocco come unica soluzione credibile

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica dell’Ecuador ha ribadito oggi il proprio sostegno all’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco nel 2007, definendola l’unica soluzione seria, credibile e realistica alla controversia regionale sul Sahara. E’ quanto riferisce il ministero degli Esteri marocchino in una nota, precisando che la posizione è stata espressa nel Comunicato congiunto firmato a Rabat al termine dei colloqui tra il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e la ministra degli Esteri dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld, in visita di lavoro nel Regno. Quito ha inoltre accolto con favore l’adozione della Risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riaffermando che un’autonomia sotto sovranità marocchina rappresenta la soluzione più praticabile per porre fine alla controversia regionale.

Sempre secondo la nota di Rabat, i due Paesi hanno altresì rinnovato il loro sostegno all’Inviato personale del Segretario generale dell’Onu per il Sahara e agli sforzi volti a far avanzare il processo politico verso una soluzione definitiva della disputa. Il Comunicato congiunto sottolinea inoltre la decisione dell’Ecuador di estendere la propria presenza consolare al Sahara marocchino, nel rispetto del diritto internazionale. Allo stesso modo, Quito ha espresso la volontà di promuovere opportunità di cooperazione economica e commerciale nel Sahara marocchino, aprendo prospettive promettenti verso il continente africano a beneficio dei propri settori economici e rafforzando gli scambi in termini di investimenti, commercio e sviluppo produttivo. La ministra ecuadoriana ha infine annunciato che l’ambasciatore dell’Ecuador a Rabat effettuerà prossimamente una visita nella regione del Sahara per preparare e sostenere diverse iniziative economiche.

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(ITALPRESS).