Malta, cresce la pressione sul governo per le forniture di gas

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si trova ad affrontare una crescente incertezza sul proprio futuro energetico a 4 mesi dalla scadenza di un accordo per la fornitura di gas con la società azerbaigiana Socar. Il governo non ha ancora annunciato un’intesa sostitutiva, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico per famiglie e imprese a Malta e Gozo. Il primo ministro Robert Abela e la ministra dell’Energia Miriam Dalli hanno recentemente avuto degli incontri tecnici e con le parti sociali per discutere la situazione in corso. A marzo, la ministra Dalli aveva assicurato che i negoziati per un nuovo contratto erano in corso. Ma l’accordo in scadenza tra Electrogas e Socar ha suscitato critiche da parte dell’opposizione, secondo cui i negoziati avrebbero dovuto iniziare nel 2024 o, al più tardi, lo scorso anno.

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